Centro Oeste e Aparecidense empataram sem gols na rodada de abertura do Campeonato Goiano na tarde deste domingo (11), no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis. A partida foi a única da 1ª rodada a terminar sem qualquer gol marcado.\nNo primeiro tempo, o goleiro Pedro Henrique foi o destaque ao salvar a Aparecidense em algumas oportunidades. O Centro Oeste começou o jogo carimbando o travessão. Aos 15 minutos, Pedro Henrique salvou a primeira.\nSpó depois dos 25 minutos a Aparecidense conseguiu chegar mais próximo ao gol. Mas logo depois o Centro Oeste teve duas boas chances, com Moacir e Romário. Pedro Henrique defendeu as finalizações.\nAos 39, no finalzinho, Lauro tentou uma bicicleta e quase marcou para a Aparecidense. Murilo defendeu para o Centro Oeste.\nNo segundo tempo, o jogo diminuiu de intensidade. Pedro Henrique, aos 7, saiu do gol para evitar jogada de perigo do Centro Oeste. Mas o jogo perdeu em ímpeto e não teve mais tantas chances de perigo.