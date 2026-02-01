O Centro Oeste venceu o Goiatuba por 1 a 0 no confronto direto contra o rebaixamento e conquistou a primeira vitória de sua história no Campeonato Goiano. A partida foi disputada neste domingo (1º) no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, pela 7ª rodada da competição. O gol da partida foi marcado por Lucas Xavier.\nO time de Nerópolis ainda não havia vencido no campeonato, somava apenas três pontos e ocupava a zona de playoff de rebaixamento. Com a vitória, chega aos seis pontos e assume provisoriamente a 9ª colocação, já que a Aparecidense ainda entra em campo na rodada, nesta segunda-feira (2), contra a Anapolina.\nJá o Azulão, que havia conquistado sua primeira vitória na rodada anterior e deixado a lanterna da competição, volta para a zona de playoff de rebaixamento, agora na penúltima colocação (11º), com quatro pontos, e precisará pontuar na última rodada para evitar o rebaixamento.