Pelo jogo de ida do playoff de permanência do Campeonato Goiano, o Centro Oeste recebe a Aparecidense na tarde deste sábado (14), a partir das 15h30, no Estádio Jaime Guerra. Na 1ª fase, as equipes terminaram em 11º e 10º lugares, respectivamente.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e preços dos ingressos)\nDe acordo com o regulamento do Goianão 2026, apenas o lanterna do torneio cairia direto para a Divisão de Acesso - no caso, foi o Inhumas. Os outros dois piores colocados se enfrentariam em jogos de ida e volta para definir quem permanece na elite e quem disputará a 2ª divisão do Estadual.\nEm caso de empate nos dois jogos, a Aparecidense sacramenta a permanência. Isso porque será levada em consideração a quantidade total de pontos somados em toda a competição, incluindo a 1ª fase (os dois times têm seis pontos cada), e o primeiro critério de desempate é saldo de gols (a Aparecidense tem -4, e o Centro Oeste tem -11).