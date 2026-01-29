Na tarde desta quinta-feira (29), a partir das 15h30, o Vila Nova visita o Centro Oeste no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, pela 6ª rodada do Campeonato Goiano. Depois de perder a invencibilidade e os 100% de aproveitamento no clássico contra o Atlético-GO, em casa, o Tigre busca se recuperar diante de uma equipe que ainda não venceu na temporada.\n(Veja, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nO Vila Nova começou o Goianão 2026 da melhor maneira possível, vencendo todos os quatro primeiros jogos. Porém, ao ser derrotado por 2 a 1 para um dos maiores rivais, o Tigre viu o ímpeto ser interrompido. Ainda assim, permaneceu na liderança até esta quarta-feira (28) - antes de jogar na rodada, foi ultrapassado pelo Atlético-GO. Para liderar por mais uma rodada, a equipe precisa fazer a sua parte.