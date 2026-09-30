Após a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as chances do Vila Nova conquistar o acesso direto passaram de 58%. Na rodada, o Tigre venceu o Londrina por 2 a 0, em casa. No clássico goiano da rodada, o Atlético-GO ganhou do Goiás por 1 a 0, na Serrinha, e passou a ter mais chances de estar na Série A do ano que vem.\nCom os resultados, o Tigre aumentou ainda mais suas chances de conquistar o acesso direto. O Dragão também teve crescimento significativo na probabilidade de classificação para os playoffs, enquanto o Goiás viu suas chances diminuírem.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título da Série B.\nNa tabela de classificação, o Vila Nova continua sendo o goiano mais bem colocado. O Tigre lidera a Segundona, com 54 pontos, um a mais que o Juventude, segundo colocado.