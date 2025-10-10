O Goiás viu sua chance de acesso à Série A cair um pouco mais após o fim da 31ª rodada da Série B. O time esmeraldino tem, neste momento, 51,1% de probabilidade de voltar à elite nacional na próxima temporada e segue em queda livre na corrida por uma vaga no Brasileirão de 2026.\nDesde que atingiu 82,5% depois de vencer o Paysandu, na 27ª rodada, a chance do Goiás voltar à elite é reduzida a cada novo tropeço. Foi para 76,3% depois do fim da 28ª rodada, 70,2% na rodada seguinte, 69,5% na penúltima rodada e agora está em 51,1%. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nNas chances de acesso, o Goiás tem a 5ª maior probabilidade neste momento. Coritiba (89,4%), Athletico-PR (61%), Criciúma (57,2%) e Novorizontino (51,2%) possuem índices maiores.\nGoiás ganha "reforços caseiros" para jogo contra o Athletic-MG