Com o desfecho da 35ª rodada da Série B, o Goiás viu as chances de acesso e título despencarem mais uma vez, enquanto a probabilidade do Atlético-GO subir aumentou ligeiramente.
No caso do Vila Nova, a equipe matematicamente garantiu a sua participação na Segundona de 2026.
Nas contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás possui 16,9% de chances de acesso e somente 0,34% de possibilidade de título. Na rodada passada, as porcentagens eram de 36,5% e 1,8%, respectivamente. A queda se deu em razão da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, na Serrinha.
Depois de ganhar do lanterna Paysandu por 2 a 1 e rebaixar a equipe paraense, no Antônio Accioly, o Atlético-GO chegou a 1,1% de chance de acesso, contra 0,4% de possibilidade na rodada passada.