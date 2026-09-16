Após o fim da 28ª rodada da Série B, nenhum dos três times goianos perdeu. O Vila Nova empatou por 1 a 1 com o Avaí, fora de casa; o Goiás venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, de virada, também como visitante; e o Atlético-GO goleou o Criciúma por 4 a 0, em casa.\nCom os resultados, o Vila Nova manteve suas chances de acesso praticamente no mesmo patamar. O Goiás, mesmo com a vitória, viu sua probabilidade diminuir, enquanto o Atlético-GO teve aumento de 15 pontos percentuais nas chances.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.\nNa classificação, o Vila Nova continua sendo o goiano mais bem colocado. O Tigre está na terceira posição, com 48 pontos, dois a menos que o líder Novorizontino e o vice-líder Juventude, ambos com 50.