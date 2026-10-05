Após a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em que o Vila Nova venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa, as chances de acesso direto do Tigre estão em 67%. O Atlético-GO também garantiu uma vitória, por 2 a 0, enquanto o Goiás foi derrotado pelo Novorizontino por 3 a 0.\nCom os resultados, o Tigre aumentou ainda mais suas chances de conquistar o acesso direto. O Dragão também cresceu na probabilidade de classificação para os playoffs, enquanto o Goiás viu suas chances caírem.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título da Série B.\nO Tigre lidera a Segundona, com 57 pontos, um a mais que o Juventude, 2º colocado.\nO Atlético-GO chegou aos 52 pontos e se consolidou na sexta posição, abrindo quatro pontos de vantagem para o CRB, sétimo colocado. Já o Goiás perdeu uma posição e agora está na 12ª colocação, com os mesmos 42 pontos, dez a menos que o Dragão, primeiro time do G6.