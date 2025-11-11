Após o fim da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás viu suas chances de acesso aumentarem, mas, em contrapartida, não tem mais possibilidades de título.\nO Atlético-GO ainda mantinha chances mínimas de acesso, mas após a derrota para o Criciúma por 1 a 0, fora de casa, as chances foram zeradas. Assim, o Dragão se junta ao Vila Nova para a disputa da Segundona de 2026.\nSegundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás possui 35,9% de chances de acesso e nenhuma possibilidade de título. Na rodada passada (35ª), a porcentagem era de 16,9% e somente 0,34%, respectivamente. O aumento da porcentagem se deve à vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Cuiabá, além do empate entre Novorizontino e Remo e a derrota da Chapecoense.\nLeia também\n+Contas para o acesso: Goiás não depende de si, mas está colado no G4