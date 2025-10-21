Com o desfecho da 33ª rodada da Série B, o Goiás viu as suas chances de acesso à elite despencarem ainda mais. Os outros dois goianos da Segundona, Atlético-GO e Vila Nova, também aparecem com porcentagens pequenas de probabilidade de terminar entre os quatro primeiros ao final do campeonato.\nDe acordo com dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás possui apenas 20,5% de chances de subir para a Série A neste momento, a cinco rodadas do fim. Como base de comparação, o esmeraldino tinha 82,5% de chances de subir na 27ª rodada. Duas rodadas atrás, eram 50% de chances de subir.\nO Atlético-GO, por sua vez, tem 3% de probabilidade e o Vila Nova amarga somente 0,003% de possibilidade de integrar a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde que foi instaurado o sistema de pontos corridos.