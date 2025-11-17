O Goiás viu suas chances de acesso aumentarem para 63%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em que ganhou do Novorizontino por 1 a 0 e viu concorrentes tropeçarem.\nO clube depende apenas de si para conquistar o acesso na última rodada.\nNa rodada anterior, o time esmeraldino tinha 35,9% de chances, ou seja, houve um aumento de 27 pontos porcentuais.\nSubstituído, atacante do Goiás não preocupa para última rodada; veja quem está disponível\nO salto ocorreu depois da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino,na Serrinha, resultado que colocou o Goiás na 4ª colocação com 61 pontos, mesma pontuação do Criciúma, 3º colocado, e dois pontos à frente de Chapecoense (5º) e Remo (6º).\nNo próximo domingo (23), o Goiás enfrenta o Remo em um dos duelos decisivos pela 38ª e última rodada da Série B. O time goiano depende apenas de si para garantir uma vaga na Série A de 2026.