Chapecoense e Cruzeiro empataram em 0 a 0 neste domingo (2), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em partida realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).\nTimes criaram, mas a bola não entrou. Tanto Chapecoense quanto Cruzeiro tiveram suas chances de perigo no jogo, mas o empate sem gols seguiu e, assim, a fase de oitavas de final chegou a seu quarto 0 a 0, em sete jogos finalizados.\nDos sete jogos de ida já encerrados, apenas Palmeiras x Fortaleza (3 x 0) e Mirassol x Grêmio (1 x 1), tiveram gols, o que dá uma média de 0,71 gols por jogo.\nO jogo de volta será na próxima quarta (5), às 19 horas, no Mineirão.\nGerson arrisca passe com marcação próxima de Marcinho (D) (Júlia Galvão/Cruzeiro)\nPRINCIPAIS LANCES\nTime da casa começa assustando. Logo no primeiro minuto de jogo, Fernando aproveitou sobra de bola na intermediária e bateu rasteiro. A bola passou com perigo pelo gol de Otávio.