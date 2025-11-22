O Atlético-GO fecha a temporada 2025 na tarde deste domingo (23), às 16h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), numa partida que é tratada como decisão. Não para o Dragão, que não tem mais nenhuma chance de acesso. O jogo é decisivo para a equipe adversária, a Chapecoense, que precisa da vitória em casa e de resultados de concorrentes para garantir o retorno à elite nacional após seis anos ausente.\nA Chape foi campeã da Série B de 2020, concluída em 2021, por causa da pandemia do coronavírus, mas foi rebaixada na temporada seguinte. Como jogará em casa e com apoio de cerca de 20 mil torcedores, não quer deixar passar a oportunidade de voltar à Série A.\nA equipe catarinense não pode sequer empatar. Terá de vencer a equipe atleticana e torcer por tropeços. Um deles é secar o rival, o Criciúma, para não ganhar do Cuiabá, na capital mato-grossense. Outra hipótese é o Goiás perder ou empatar com o Remo, em Belém, num dos jogos mais tensos da rodada final da Série B.