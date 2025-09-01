Em busca de reabilitação e para não deixar os adversários na briga pelo acesso desgarrarem, o Vila Nova visita a Chapecoense na noite desta segunda-feira (1°), a partir das 19 horas, na Arena Condá. Pela 24ª rodada da Série B, o Tigre quer sustentar uma invencibilidade de 13 anos contra os adversários catarinenses.\nDepois de um início positivo sob o comando do técnico Paulo Turra, com duas vitórias consecutivas contra Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0), respectivamente, o Vila Nova perdeu para o Botafogo-SP (2 a 0) e desperdiçou a chance de entrar no G4. Isso não será possível nesta rodada, porque o 4° colocado Criciúma fez a parte dele ao bater o Remo por 1 a 0 e abriu 6 pontos de vantagem em relação ao time colorado. Mesmo assim, a equipe goiana só pode pensar em triunfar para não deixar o pelotão de cima se distanciar.