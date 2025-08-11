A CBF sorteia nesta terça-feira (12) os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2025, às 11h30 (de Brasília). O evento será na sede da entidade no Rio de Janeiro.\nO chaveamento até a final vai ser definido no sorteio. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão.\nLeia Também\n+Uruguaio se destaca na vitória do Atlético-GO com gol, assistência e bolas na trave: "Traz mais confiança"\nOs clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos no sorteio.\nOito times continuam na corrida pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.\nO Athletico-PR é o único time que não joga a Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.\nCalendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.