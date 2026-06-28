O caminho do Brasil até a conquista do hexa está definido. Com o fim da fase de grupos no início deste domingo (28), o chaveamento da Copa do Mundo foi definido. A seleção brasileira inicia a fase eliminatória contra o Japão, pela 2ª fase.\nA partida diante dos japoneses será disputada nesta segunda-feira (29), a partir das 14 horas (de Brasília), nos estádio de Houston, nos Estados Unidos.\nOitavas de final\nSe passar pelo Japão, o Brasil já sabe que vai enfrentar Costa do Marfim ou Noruega. A partida das oitavas de final será disputada no dia 5 de julho (domingo), a partir das 17 horas, no estádio de Nova York.\nQuartas de final\nCaso chegue na fase seguinte, o Brasil vai enfrentar México, Equador, Inglaterra ou RD Congo. A partir das quartas de final está marcada para o dia 11 de julho (sábado), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.