Durante décadas, a Argentina conviveu com declínio técnico, troca de treinadores e ausência de títulos. Desde a chegada do técnico Lionel Scaloni, as derrotas ficaram no passado. O treinador de 48 anos lidera um dos períodos mais vitoriosos da albiceleste e tem a chance de fazer história nesta Copa do Mundo: pode se tornar apenas o segundo treinador bicampeão mundial.\nScaloni é ex-jogador. Foi lateral direito e foi revelado pelo Newell's Old Boys, curiosamente o mesmo time que revelou Lionel Messi. O treinador jogou apenas em outro clube da Argentina, o Estudiantes, e fez carreira na Europa com passagem de destaque justamente na Espanha.\nComo lateral, Scaloni jogou por nove temporadas pelo Deportivo La Coruña. Ainda jogou no Racing Santander e no Mallorca no futebol espanhol. Passou pelo futebol italiano, pela Lazio e Atalanta, em que pendurou as chuteiras em 2015.