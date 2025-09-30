O Chelsea aproveitou uma noite infeliz de Richard Ríos, venceu o Benfica por 1 a 0 atuando em casa e somou seus primeiros pontos na 1ª fase da Liga dos Campeões. O ex-Palmeiras fez gol contra, furou uma oportunidade incrível e deixou o gramado no 2º tempo.\nO resultado deixou os ingleses com três pontos e no meio da tabela do torneio, que está na 2ª rodada. Já os portugueses, comandados por José Mourinho, seguem zerados.\nOs times voltam a jogar pela Liga dos Campeões no final de outubro. O Chelsea recebe o Ajax no dia 22, enquanto o Benfica, um dia antes, encara o Newcastle na Inglaterra.\nCOMO FOI O JOGO\nO duelo no Stamford Bridge começou agitado e com susto protagonizado pelos visitantes: Lukébakio recebeu na ponta da área, ajeitou o corpo e bateu forte à meta de Sánchez, que conseguiu dar um leve desvio antes de a bola carimbar a trave da meta inglesa.