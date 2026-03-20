Uma forte chuva na manhã desta sexta-feira (20) alagou o antigo viaduto localizado no autódromo de Goiânia no primeiro dia de atividades da MotoGP. A passagem de alguns funcionários que vão trabalhar no local durante o Mundial de Motovelocidade teve de ser feita por meio de caminhonetes.\nO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) registrou chuva acumulada de 39,2 milímetros até as 7 horas da manhã desta sexta-feira na região do autódromo.\nO POPULAR registrou alguns funcionários sendo levados na caçamba de caminhonetes para o paddock.\n-Alagou (1.3388451)\nCom acúmulo de água, o antigo viaduto no equipamento esportivo ficou alagado. O local é utilizado apenas para passagens de carros e pessoas a pé que vão para o paddock da MotoGP. As entradas de torcedores são feitas em outros locais no entorno do autódromo.