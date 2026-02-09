A comissão técnica do Atlético-GO pretendia fazer uma atividade com bola na tarde desta segunda-feira (9), no CT do Dragão, mas teve de interromper o treino por causa da chuva forte que caiu sobre o Setor Urias Magalhães. Os treinos para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano, contra a Abecat Ouvidorense, estão agendados para a manhã desta terça-feira (10) e esta quarta-feira (11), quando a delegação atleticana viaja para Catalão.\nA primeira partida será na noite da próxima quinta-feira (12), no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor.\nO técnico Rafael Lacerda havia planejado um treino de jogadas rápidas e de finalizações em golzinhos instalados numa parte do gramado, enquanto os goleiros trabalhavam separados do elenco.\nApós se reunir e cobrar do elenco por cerca de 50 minutos, o treino começou acelerado mas, como a chuva foi intensa, criando muitas poças d'água no gramado, e a ventania chegou na sequência, a atividade foi paralisada.