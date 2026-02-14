Goiana de Pirenópolis, a ciclista Raiza Goulão, de 34 anos, inicia a temporada 2026 com objetivos bem definidos e um olhar mais maduro sobre a própria carreira. Após um ano marcado pelo equilíbrio físico e emocional, a atleta volta suas atenções para a sequência do ciclo olímpico, que se estende até os Jogos de Los Angeles-2028 e pode levá-la à terceira participação em Jogos Olímpicos. Raiza já representou o Brasil nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e de 2024, em Paris. Agora, trabalha para novamente estar entre as melhores do mundo.\nRaiza Goulão iniciou a temporada competindo no Chile (Divulgação)\nMais experiente e consciente do próprio corpo, Raiza projeta um ciclo diferente dos anteriores. Com trajetória consolidada, estrutura sólida e planos bem definidos, ela inicia 2026 mirando um objetivo: transformar maturidade, equilíbrio e experiência em mais um ciclo olímpico competitivo, que pode ser o último da carreira.