Nesta sexta-feira (20), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) lançou um site para monitoramento em tempo real das condições climáticas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, durante a MotoGP. A previsão para o fim de semana é de instabilidade e possibilidade de tempestade em algumas regiões da cidade.\nO link do site é o seguinte: https://portalcimehgo.meioambiente.go.gov.br/dashboard.\nO site lançado pelo Cimehgo tem como base as informações da nova estação meteorológica instalada no Autódromo de Goiânia e inclui, em tempo real, precipitação, temperatura, sensação térmica, vento, umidade, pressão, ponto de orvalho, radiação e índice de calor no local.\n“Neste site, você vai saber em tempo real o que está acontecendo dentro do autódromo. Sobre a questão de previsão, nós tiramos porque poderia gerar confusão. Tanto hoje (sexta, 20) quanto amanhã (sábado, 21) e depois (domingo, 22), vai ter essa alternância. Vai ter sol, chuva e, em alguns momentos, podemos até ter tempestades ocorrendo em regiões da capital. Vamos ficar de olho”, comentou André Amorim, gerente do Cimehgo, ao POPULAR.