Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Circuito Junino, corrida de rua realizada pelo Jornal O POPULAR, que será no dia 6 de junho, em Goiânia. A largada está marcada para as 18 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). A prova tem percursos de 5 km e 10 km.\nAs inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho, pelo site jaimecamaraeventos.com.br. O valor é de R$ 125, mais 7% de taxa de serviço, e as vagas são limitadas.\nCircuito Kids: primas vão correr juntas em prova que incentiva o esporte desde cedo; veja como fazer inscrição\nEm sua 5ª edição, o Circuito Junino aposta na combinação entre esporte e tradição para atrair corredores e famílias. A proposta é transformar a prova em uma experiência completa, aproveitando o clima das festas juninas, típicas do mês de junho na capital.