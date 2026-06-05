Neste sábado (6), a partir das 18 horas, Goiânia recebe o Circuito Junino 2026, com largada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). A corrida, que está em sua 5ª edição e é realizada pelo POPULAR, terá provas de 5 e 10 km, com expectativa de cerca de 1,5 mil atletas e diversas atrações.“A expectativa é alta como sempre. É uma corrida muito aguardada por todos os atletas, já está no calendário da cidade há muitos anos”, disse Pedro Paulo Morais, diretor de operações na Hanker, que organiza a corrida.Além disso, a arena temática estará aberta ao público com atrações culturais e musicais. Um dos destaques será a apresentação da quadrilha Grupo Junino Estrelas do Cerrado, que levará ao público o espetáculo “Por que nasce roxa a flor do maracujá?”. A programação contará ainda com o show de Lucas Batalha e Banda.Para completar a experiência, uma praça de alimentação especial oferecerá diversas comidas típicas juninas, como pamonha, caldos e espetinhos.“É uma corrida temática, com esse mote do mês de junho, das festas juninas. É uma corrida que tem muitas atrações, uma prova muito animada e criativa, decoração temática. Estamos tentando celebrar essa tradição, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil inteiro, e unir na corrida de rua, na prática esportiva de um esporte ao ar livre”, complementou Pedro Paulo Morais.A prova de 5 km é válida para corredores a partir dos 14 anos, enquanto a de 10 km é liberada para todos a partir dos 16 anos. Os participantes precisam chegar com cerca de 30 minutos de antecedência. A prova terá duração máxima de duas horas.Todos os atletas que completarem a corrida receberão uma medalha. Aqueles que terminarem no pódio, nas duas provas, no masculino e feminino, também receberão troféus de acordo com a faixa etária: 14 a 29 anos, nos 5 km, e 16 a 29 anos, nos 10 km; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; e 70 anos acima.A competição também prevê as categorias para cadeirantes, deficientes visuais e andantes, no masculino e no feminino.As inscrições se encerraram na última quarta-feira (3), e a entrega de kits se iniciou na sexta (5). Neste sábado (6), das 10 às 14 horas, na Flávio’s Calçados do Goiânia Shopping, ainda é possível retirar os kits.Os participantes receberão camiseta atleta, número de peito e chip para cronometrar a prova, além da medalha de participação. Para retirada de kit dos inscritos, será necessário entregar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, farinha, açúcar e fubá ou 7 reais por atleta.Trata-se de uma prova homologada pela Federação Goiana de Atletismo (FGAT), com pontos de hidratação durante o percurso em um evento com suporte médico aos atletas, incluindo ambulância completa.O Circuito Junino é uma realização do Jornal O Popular, com apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO), Flávio’s Calçados, Kuat, CMO, Suco La Fruit e Arroz e Feijão Barão e ativação da Vulcano, Mais Laser, Activitta e Clínica Vittá.