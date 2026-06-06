Na noite deste sábado (6), o Circuito Junino 2026 foi um sucesso entre os corredores e o público geral, que marcou presença no evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), onde ocorreu a largada. Confira os vencedores das provas de 5 e 10 km da 5ª edição da corrida, com realização do Jornal O POPULAR.\nO funcionário público Robson Alves, de 44 anos, que é natural de Riachão (MA) e mora em Goiânia há 30 anos, foi a primeira pessoa a terminar a corrida. Com tempo de 17min21s50, ele ganhou a prova masculina de 5 km, com Leandro Lima e Wermeson Freire completando o pódio, com tempos de 18min39s64 e 18min43s58, respectivamente.\n“É uma sensação muito boa, principalmente porque é a minha primeira vez no arraiá. Chegar em primeiro, bem distante do segundo lugar, o meu adversário. Ele esteve forte comigo até o 3º km, mas ele quebrou e eu guardei um gás para os dois últimos quilômetros. A corrida é uma ótima iniciativa, o evento é muito bom. Tivemos uma quadrilha antes para aquecimento, só o ouro”, disse Robson ao POPULAR.