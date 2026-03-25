As inscrições para a 3ª edição do Circuito Kids estão abertas. O evento é realizado pelo Jornal O Popular e vai ocorrer no dia 26 de abril, com largada às 10h, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de abril pelo site jaimecamaraeventos.com.br.\nPodem participar crianças de 1 a 12 anos, divididas por faixa etária. Os pequenos de 1 a 4 anos percorrem distâncias entre 50 e 60 metros, podendo optar pelo uso de velocípedes ou corrida. Já as crianças de 5 a 12 anos participam de provas com percursos entre 100 e 400 metros.\nMovimenta Goiânia tem inscrições abertas e é incentivo ao bem-estar\nAs inscrições custam entre R$ 70 e R$ 140, além da taxa do site, e incluem a doação de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues no momento da retirada do kit.