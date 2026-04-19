A 3ª edição do Circuito Kids, realização do Jornal O POPULAR, está com inscrições abertas. A corrida infantil será no próximo domingo (26 de abril), a partir das 10 horas, no Passeio das Águas Shopping. Voltado para crianças de 1 a 12 anos, o evento propõe mais do que uma competição. Será uma manhã de lazer, saúde e diversão em família, com atividades recreativas e percursos adaptados para cada faixa etária.\nComo fazer a inscrição para o Circuito Kids\nNa reta final de inscrições, o evento tem mobilizado famílias que veem no esporte uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis desde cedo. É o caso dos irmãos Diogo Porto, de 38 anos, que é advogado, e Thiago Porto, de 41 anos, que é técnico em informática. Os dois moram em Goiânia e vão levar as filhas para participar da corrida.\nDiogo é pai de Manuela, de 3 anos, que já teve contato com o evento quando tinha 2 anos, na 2ª edição. “Me sinto orgulhoso em ver o interesse da minha filha. No evento passado, foi muito engraçada a animação dela após a corrida. Sempre pedia para colocar a camisa e os tênis para correr no parque”, relembra Diogo.