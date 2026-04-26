Mais de 500 crianças participaram na manhã deste domingo da 3ª edição do Circuito Kids. O evento foi realizado pelo Jornal O Popular e teve largada às 10h, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Ao todo, 550 participantes disputaram as provas de duas faixas etárias.\nOs pequenos de 1 a 4 anos percorreram distâncias entre 50 e 60 metros. Já as crianças de 5 a 12 anos participaram de provas com percursos entre 100 e 400 metros.\nO Circuito Kids é uma realização do Jornal O Popular, com patrocínio do Passeio das Águas Shopping e apoio de empresas parceiras, como Del Valle Kapo, CMO Construtora, Pitchula, Barão Alimentos, além de arena com a presença de Sicredi e Pezinho e Cia.\n-Circuito Kids (1.3402721)