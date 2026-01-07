A 16ª edição do Circuito Mulher Unimed, corrida de rua exclusivamente feminina, está confirmada para o dia 8 de março de 2026, em Goiânia. O evento, realizado pelo jornal O POPULAR, ocorre em celebração ao Dia Internacional da Mulher e já é tradicional no calendário de corridas de rua goianiense.\nAs inscrições estão abertas. Faça aqui sua inscrição\nA prova terá largada na Belcar, às 6h30. A chegada será no mesmo local. As competidoras podem escolher entre dois percursos, de 5 km e 10 km, voltados para diferentes níveis de preparo físico.\nInscrições e prazos\nAs interessadas podem se inscrever pelo site. Por lá, constam o regulamento e detalhes dos trajetos. O segundo lote de inscrições, com valores promocionais, está disponível até o dia 5 de fevereiro. Os valores são:\nKit econômico: R$ 131,00 + taxas