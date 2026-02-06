O esporte sempre esteve inserido na vida da publicitária Fernanda Paim, de 34 anos, natural de Goiânia. A corrida a ajuda a organizar melhor a vida e os hábitos, com um grande impacto comportamental. A um mês do Circuito Mulher Unimed, que será realizado em 8 de março na capital goiana e está com inscrições abertas, a comunicadora está animada com a proximidade da prova, pela qual tem um carinho especial.\nInscreva-se no Circuito Mulher Unimed\n“Hoje eu durmo melhor, consigo regular meu nível de estresse, me alimento melhor e tomo decisões com mais clareza ao longo do dia muito por conta da prática constante de atividade física. Sinto que minha capacidade de foco aumenta e que meu corpo responde muito bem aos impactos positivos da corrida”, contou Fernanda.\nFernanda Paim, publicitária goianiense, se prepara para correr 10km no Circuito Mulher Unimed (Diomício Gomes/O Popular)