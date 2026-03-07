Neste domingo (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizada a 16ª edição do Circuito Mulher Unimed, em Goiânia. A largada será às 6h30, na Belcar Leapmotor, para as provas de 5 e 10 km. A entrega de kits foi iniciada na sexta-feira (6) e se estende neste sábado (7), das 10 às 20 horas, na Flávio’s Calçados do Goiânia Shopping, com apresentação obrigatória de um documento oficial com foto e comprovante de inscrição.“O Circuito Mulher é a principal corrida feminina do estado, neste ano com 2 mil atletas inscritas. É uma das corridas mais tradicionais e aguardadas por todas as atletas, que busca bem-estar, saúde, socialização e é uma corrida que mantém o ambiente seguro para o público feminino”, comentou Pedro Paulo Morais, diretor da Hanker, organizadora da corrida.O Circuito Mulher é uma prova homologada pela Federação Goiana de Atletismo (FGAT) e regularizada com todas as licenças. A corrida terá resultados em tempo real, com pontos de hidratação e suporte médico para as atletas, com ambulância completa. Além disso, o evento contará com arena com ações de patrocinadores e apoiadores.“Não é só a corrida, o percurso, tem a festa que vamos preparar para todas as mulheres, com muitas ativações. Vai ser muito legal”, completou Pedro Paulo Morais.O aquecimento e as instruções serão feitos a partir das 6 horas. O acesso ao funil da largada será encerrado exatamente às 6h33. O tempo máximo da prova é de 1h30.As três primeiras colocadas em cada faixa etária (14 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70+) receberão troféus, assim como na categoria PCD (Cadeirantes, Deficientes Visuais, com guia, e Deficientes Andantes, nos 10 km). Isso é válido tanto para a distância de 5 km, com atletas a partir de 14 anos, quanto para a de 10 km, com atletas a partir de 16 anos.As inscrições para o evento duraram até o dia 2 de março. A entrega de kits, que ainda será feita até sábado (7), necessita que a atleta leve 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, farinha e fubá, ou pague uma taxa de R$ 7,00 para a retirada dos itens. Se a retirada de kit for feita por terceiros, é obrigatória a apresentação de autorização específica e cópia de um documento de identificação com foto da participante. Isso não é válido para a meia de estudante e de professoras. Neste caso, para a validação do benefício, será obrigatória a presença da atleta inscrita.Outras informações importantes: a corrida possui chip de cronometragem, medalha finisher para todas que completarem, guarda-volumes disponível, segurança com apoio de órgãos competentes.O 16° Circuito Mulher Unimed é uma realização do Jornal O POPULAR e conta com o patrocínio da Unimed Goiânia, apoio de Belcar, Flávio’s, Powerade, La Fruit, Vulcano, Sicredi, CMO, Passeio das Águas Shopping e ativação da Mais Laser.