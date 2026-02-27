O Circuito Mulher Unimed está chegando, e a pedagoga Edileusa Garcia, de 53 anos, não poderia estar mais animada. A goianiense entrou no mundo da corrida para combater a possibilidade de diabetes, devido ao histórico de sua família, e demonstrou estar com ótimas perspectivas para a prova de 8 de março, que está com inscrições abertas.\nFaça aqui a sua inscrição para o Circuito Mulher Unimed\nO Circuito Mulher é um evento 100% feminino e chega à 16ª edição. O evento está marcado para o dia 8 de março, com largada marcada para 6h30, na Belcar Leapmotor, no Setor Alto da Glória.\nEdileusa Garcia se prepara para disputar o Circuito Mulher Unimed pela 3ª vez (Fábio Lima / O Popular)\nAs inscrições estão abertas até o dia 2 de março, com preço de R$ 189, mais taxas e 1 kg de alimento, ou R$ 7,00, no kit atleta completo. Idosas, estudantes, professoras e PCDs têm descontos de 50%. As modalidades são de 5 km (a partir de 14 anos) e 10 km (a partir de 16 anos), e as inscrições podem ser feitas pelo site circuitomulher.com.br.