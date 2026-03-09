A 16ª edição do Circuito Mulher Unimed reuniu cerca de 2 mil mulheres, no último domingo (8), em Goiânia. O evento realizado pelo POPULAR contou com provas de 5 e 10 km, com largada e chegada na Belcar Leapmotor, além de experiências exclusivas e um dia de bastante alegria, que celebrou a força feminina no Dia Internacional da Mulher.\n“Na arena do evento, as participantes puderam vivenciar experiências exclusivas promovidas pelos parceiros, como sorteios de brindes, premiação das vencedoras com produtos das marcas participantes, além de momentos de muita animação, integração e diversão. Mais uma vez, o Circuito Mulher Unimed reafirma sua relevância e se consolida como a principal corrida de rua exclusivamente feminina do Centro-Oeste”, destacou Brícia Rocha, gerente de projetos do Grupo Jaime Câmara.