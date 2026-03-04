A entrega dos kits da 16ª edição do Circuito Mulher Unimed será feita na próxima sexta-feira (6), das 10 às 20 horas, e no próximo sábado (7), das 10 às 20 horas, na Flávio’s Calçados do Goiânia Shopping. A corrida exclusivamente feminina está marcada para domingo (8), com largada às 6h30, na Belcar Leapmotor.\nPara a retirada dos kits, será necessária a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, farinha e fubá, ou pagamento de R$ 7,00 por inscrição. A retirada pela atleta se dará mediante apresentação do protocolo de inscrição e um documento de identificação original com foto.\nSe a retirada de kit for feita por terceiros, é obrigatória a apresentação de autorização específica e cópia de um documento de identificação com foto da participante. Isso não é válido para a meia de estudante e de professoras. Neste caso, para a validação do benefício, será obrigatória a presença da atleta inscrita.