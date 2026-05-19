O torcedor do Arsenal, enfim, pode celebrar o fim do jejum de títulos no Campeonato Inglês e soltar o grito de campeão. Com o empate do Manchester City contra o Bournemouth do convocado Rayan nesta terça-feira (19) por 1 a 1, os Gunners não podem mais ser alcançados pelos rivais na liderança da Premier League e chegaram ao 14º título.\nO Arsenal bateu na trave nas últimas temporadas e voltou a ser campeão inglês após 22 anos. O último título tinha sido em 2004, com a equipe comandada pelo técnico francês Arsene Wenger.\nFamília comemora convocação de Igor Thiago, criado em Goiás, para a Copa do Mundo\nA equipe de Pep Guardiola precisava vencer para ainda sonhar com o título. O golaço de Kroupi, entretanto, acabou com as chances de título dos Citizens. Haaland empatou nos acréscimos, mas não deu tempo de mais nada.