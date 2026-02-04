O clássico entre Anápolis e Anapolina, que não é disputado desde 2020, terá torcida única na tarde do próximo domingo (8), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, por uma questão de segurança pública. A justificativa dada pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) é de que o clássico na cidade tem histórico de conflitos entre as organizadas dos dois clubes. A medida evitaria confusões e confrontos no local do jogo e na área externa do Jonas Duarte.O Anápolis é mandante. No clássico, somente a torcida do Galo da Comarca poderá assistir ao jogo no Jonas Duarte. Como o Anápolis ainda não está classificado às quartas de final, a situação é vista como favorável ao clube, pois a Rubra já está garantida na próxima fase, mas não poderá atuar com o apoio da torcida.O comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe), tenente-coronel Alex de Siqueira, justificou em ofício enviado à Federação Goiana de Futebol (FGF) que, pelo histórico de rivalidade entre as duas torcidas organizadas na cidade - a Torcida Independente Tricolor (TIT, do Anápolis) e a Torcida Organizada Rubra (TOR, da Anapolina) -, houve recomendação de torcida única.O comandante do Bepe argumenta, no ofício enviado à FGF, que “considerado que tais torcidas vêm desencadeando atos de violência há vários anos” e também “considerando o risco de confronto entre os referidos grupo é real” e que a “área externa do Jonas Duarte não apresenta condições adequadas para receber simultaneamente torcedores de ambas as torcidas”, houve a determinação. A diretoria da Anapolina ainda tenta contornar a decisão do Bepe e espera pelo menos que possa ser liberada a carga de 10% dos ingressos para a equipe visitante. A direção da Rubra promete emitir uma nota sobre a determinação nesta quarta-feira (4).No jogo em que o Goiás venceu a Anapolina (2 a 0), recentemente, o clube alega que a segurança foi bem planejada e não houve confusões entre as duas torcidas que foram ao Jonas Duarte.Os últimos clássicos entre Anápolis e Anapolina foram disputados no Estadual de 2020, com empates de 2 a 2 (dia 9 de fevereiro) e 0 a 0 (dia 1º de março). Naquela temporada, a Rubra foi rebaixada e só voltou à elite do futebol goiano ano passado. O Anápolis argumenta que não teve ingerência na decisão do Bepe e que acata o que a Polícia Militar recomenda. “O Anápolis cumpre o que a segurança pública determina. Deixamos que isso (torcida única) não é uma decisão do clube, mas uma determinação do Bepe”, explicou o CEO do Anápolis, Warditon Dutra. Ele também explica que o clube, como mandante, segue o que rege a legislação sobre a segurança nos estádios. Nos bastidores, uma das explicações é de que as organizadas criaram situações de conflitos entre elas, na cidade. No ano passado, houve confronto fora do Estádio Zeca Puglise durante uma partida das equipes sub-13 dos dois clubes. O fato teria ocorrido fora da praça esportiva, entre as duas organizadas.