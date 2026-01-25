O meia Guilherme Marques foi um dos destaques da vitória do Atlético-GO sobre o Vila Nova. O meia disse que a equipe rubro-negro entendeu o cenário em que o clássico ocorreu e que o Dragão entregou muita luta para superar o rival colorado em pleno OBA. O jogador, que disputou apenas o segundo jogo pelo time atleticano, marcou o gol da vitória por 2 a 1, neste domingo (25).\n“Clássico tem que tirar forças de onde não tem”, frisou Guilherme Marques na saída do gramado.\nVila Nova e Abecat estão classificados às quartas de final do Goianão; veja tabela\nO jogador explicou que teve a percepção que conseguiria marcar o gol da vitória, pelo modo que o Atlético-GO criou no clássico. Por causa da forte chuva que atingiu a região do OBA, cerca de duas horas antes do clássico, o sistema de drenagem não conseguiu suportar o volume de água e o gramado não ficou em boas condições, com poças d’água em alguns pontos.