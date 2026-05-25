O Clube de Engenharia, equipe goiana, se destacou com a conquista de medalhas no Campeonato Brasileiro de Clubes disputado em águas abertas no lago Paranoá, em Brasília. A competição ocorreu na semana passada, entre quinta (21) e sexta (22).\nO clube goiano levou 16 atletas para a competição. Na distância de 12,5km, Rodrigo Lobo conquistou o 3º lugar. A equipe ainda teve Lorenzo Nucada, Davi Venturoli e Ulysses Guimarães no 4º, 5º e 6º lugares, respectivamente.\nOutra prova de destaque com atletas da equipe goiana foi a de 4km. Davi Venturoli venceu a competição e Guilherme Quintão chegou na 3ª posição. Paulo Henrique Honesko foi o 4º colocado. Na mesma distância, no feminino, Lara Beatriz registrou o 4º melhor tempo.\nNo 1,5 km, Bruno Garcia foi o melhor colocado (8º) na categoria masculina e Ana Júlia Cunha fez o 6º melhor tempo na categoria feminina. As provas ainda contaram com outros atletas da equipe goiana: Isabela Bittencourt, João Castanheira, Anita Ribeiro, Lucca Garcia e Silvienn Pires. Já Mariana Martins venceu a prova dos 500 metros.