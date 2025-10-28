O clube que desejar contar com Endrick na próxima temporada terá que desembolsar 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões). A informação é do jornal espanhol As.\nO valor é composto por parte do custo pela contratação do atacante e também seu salário no intervalo de seis meses. O Real Madrid planeja emprestar o jogador na próxima janela de transferências, que abre em dezembro.\nLeia também\n+Goiano é indicado a prêmio de melhor árbitro do mundo de 2025\nO Real contabiliza que Endrick custa 3 milhões de euros fixos por temporada. O cálculo é feito a partir dos 35 milhões de euros fixos desembolsados pelo time merengue para ter o jovem brasileiro por seis temporadas.\nSoma-se à quantia 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) referente aos salários do jogador durante o período do empréstimo. O time merengue não planeja vender o atacante em definitivo.