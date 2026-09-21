A CBF propôs, e os clubes aprovaram uma redução gradual no limite máximo de estrangeiros em jogos das Séries A e B do Brasileiro a partir do ano que vem. O modelo de regulamento que entra em vigor para 2027 vai prever até oito estrangeiros em cada partida. O limite atual é nove.\nA queda vai se seguir paulatinamente até 2030, quando o teto ficará em cinco estrangeiros, no máximo, relacionados por partida. Atualmente, os clubes podem escalar até nove estrangeiros nas súmulas de cada jogo. O Flamengo e o Bahia votaram contra a medida.\nNo caso do Fla, o presidente Luiz Eduardo Baptista queria votar junto a queda do limite de 12 jogos para que um jogador seja transferido na Série A. Mas a CBF explicou que o tema não estava em discussão na reunião desta segunda-feira (21) e entrará em pauta em encontro futuro.