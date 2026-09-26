Após a proibição das casas de apostas online, promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os clubes da Série A passam a se preocupar com a possível perda de valores de patrocínio.\nDos 20 times da Série A, 14 possuem patrocínio máster ligado às bets: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Santos, Vitória, Remo, Chapecoense e Grêmio.\nOs patrocínios somam um total de R$ 910 milhões. O Flamengo lidera o ranking, recebendo R$ 220 milhões fixos de patrocínio por ano. Corinthians (R$ 150 milhões) e Palmeiras (R$ 100 milhões) completam o pódio.\nSão Paulo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Santos arrecadam entre R$ 90 milhões e R$ 35 milhões com o patrocínio das bets. Vitória (R$ 20 milhões), Remo (R$ 12 milhões) e Chapecoense (R$ 10 milhões) são as equipes que possuem os menores valores.