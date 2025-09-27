A Série B inicia neste final de semana a primeira das últimas dez rodadas para o fim da competição. Os três representantes do futebol goiano miram seus respectivos objetivos, todos com o foco em subir à Série A. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, no entanto, vivem momentos diferentes no atual recorte da competição nacional.\nNa faixa do acesso (G4) desde a 6ª rodada, o Goiás quer subir à elite nacional, está na briga pelo título, mas ainda não saiu da fase de oscilação e perdeu a vantagem de pontos - que já foi de dez pontos e hoje é de quatro pontos - para o 5º colocado.\nO Atlético-GO cresceu no returno. O Dragão, que não perdeu nenhuma partida nos últimos seis jogos (quatro vitórias e dois empates), faz campanha de G4 no 2º turno (é o 3º com 18 pontos) e tenta dar sequência a uma arrancada que pode levar o clube para a Série A.