Os três clubes goianos que disputam a Série B, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, foram favoráveis pela redução gradual de estrangeiros no futebol brasileiro a partir de 2027. O regulamento que entrará em vigor em 2027 vai prever até oito estrangeiros em cada partida. O limite atual é nove.\nA cada ano, até 2030, a quantidade será reduzida até o teto de jogadores relacionados por partida ficar em cinco atletas de fora do País, no máximo.\nEm comum, os clubes goianos acreditam que a redução vai ajudar e valorizar a revelação de jogadores brasileiros no futuro.\n“Eu fui favorável (à mudança). Só que, para revelar jogadores, você tem de pagar o preço. Tem muitos estrangeiros (futebol brasileiro). Estamos na contramão. Temos de revelar jogadores”, comentou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.\nNesta temporada, o Atlético-GO conta, no momento, com três estrangeiros inscritos: o zagueiro paraguaio Junior Barreto, o atacante português João Pedro e o meia uruguaio David Terans, que deve chegar nos próximos dias, emprestado pelo Fluminense, para se integrar ao elenco.