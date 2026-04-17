Os três principais times goianos da capital, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, publicaram homenagens a Oscar Schmidt após a morte do ex-jogador de basquete, nesta sexta-feira (17).\n“O esporte brasileiro perde um gigante. Oscar Schmidt deixa um legado eterno de talento, dedicação e paixão. O Atlético Goianiense se solidariza com familiares, amigos e fãs dessa lenda, que está eternizado na memória de todos os brasileiros. Descanse em paz”, publicou o Dragão em suas redes sociais.\n“O Goiás Esporte Clube lamenta a morte de Oscar Schmidt, o eterno ‘Mão Santa’. Ídolo do esporte brasileiro, deixa um legado inesquecível dentro e fora das quadras. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, lenda”, homenageou o esmeraldino.\nLenda do basquete, Oscar Schmidt morre aos 68 anos\nFilho de Oscar Schmidt publica carta de despedida