O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou nesta quinta-feira (19) que o esquiador Lucas Pinheiro Braathen confirmou a participação dele no próximo ciclo olímpico dos Jogos de Inverno, com intenção de competir nos Alpes Franceses em 2030.
"Logo após a prova da segunda-feira, a gente sentou com o Lucas para conversar um pouquinho e ele já nos garantiu esse próximo ciclo olímpico", disse Marco La Porta, presidente do COB, em Milão. "Isso é muito importante, porque ele traz junto toda a liderança técnica de resultados, o que vai atrair mais atletas."
O brasileiro-norueguês conquistou a primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno, ao vencer na categoria slalom gigante do esqui alpino.
Segundo La Porta, o desafio pela frente é como tirar mais frutos desse resultado. "O grande desafio de clubes, confederações e do COB é como administrar esse sucesso", disse. "A gente criou um problema para nós mesmos, porque se não ganhar ouro na próxima [Olimpíada] já vai ser pior. O sarrafo subiu", afirmou, ao fazer um balanço da participação brasileira em Milão-Cortina, na Casa Brasil, espaço do COB em Milão.