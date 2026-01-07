Rayan é a mina de ouro brasileira desejada por europeus na atualidade. Com 19 anos completados em agosto, o atacante do Vasco tem sido bastante cobiçado pelo mercado, mas com uma multa de R$ 80 milhões de euros ainda não recebeu uma proposta oficial.\nNA LISTA DE BAYERN, UNITED E MILAN; ZENIT FAZ SONDAGEM\nRayan está na lista de ao menos três gigantes europeus: Bayern de Munique, Manchester United e Milan. O trio, porém, ainda estuda a situação do jogador e não formalizou uma proposta ao Vasco.\nVila Nova regulariza cinco reforços para a estreia do Goianão\nO Zenit, da Rússia, foi quem mais chegou próximo disso. Representantes autorizados sinalizaram valores ao Cruzmaltino, que não agradaram. Mas não houve uma oferta documentada oficializando o interesse. Clubes do Oriente Médio também fizeram sondagens.