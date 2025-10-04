Jogar basquete, por prazer ou para compromissos profissionais, faz parte da rotina do goiano Homero Sousa há mais de dez anos. Um dos espaços mais utilizados por ele para a prática esportiva é a quadra na Praça do Avião (Praça Santos Dumont), no Setor Aeroporto, em Goiânia. O local sofre com desgaste dos anos, possui buracos no piso, problemas de buracos e ferrugem nos aros e tabelas. Toda essa situação motivou o jogador a iniciar uma campanha online para o município realizar intervenção no local.\nHomero tem 24 anos, é atleta e joga como ala-armador/ala pelo Defensores, time goiano de basquete. Ele também atua como treinador e é analista da modalidade. A relação com o esporte é forte e sua preocupação com o estado de uma das quadras mais tradicionais de Goiânia o motivou a publicar um vídeo no final de setembro em uma rede social.