Uma coincidência envolvendo o New York Knicks, campeão da NBA neste sábado (13), e a Copa do Mundo voltou a circular entre torcedores brasileiros. A equipe de Nova York derrotou o San Antonio Spurs por 94 a 90, fechando a série final da liga em 4 a 1 e foi campeã no mesmo dia em que a seleção brasileira estreou na Copa empatando com o Marrocos por 1 a 1.\nA coincidência que alimenta a superstição é a de que as únicas vezes em que a equipe de Nova York chegou à decisão da NBA em ano de Copa terminaram com o Brasil campeão. Em 1970, ano do primeiro título dos Knicks, o Brasil sagrou-se tricampeão do mundo ao vencer a Itália por 4 a 1 na decisão, no México.\nEm 1994, a equipe nova-iorquina também esteve na final, mas foi derrotada pelo Houston Rockets. No mesmo ano, a seleção brasileira acabou com um jejum de 24 anos sem títulos de Copa e venceu a Itália nos pênaltis, nos Estados Unidos.