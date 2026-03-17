Com a conquista do título do Campeonato Goiano no comando do Goiás, o técnico Daniel Paulista manteve o aproveitamento quase perfeito na carreira quando se trata de Estaduais. Desde que iniciou a trajetória como treinador, o profissional de 43 anos venceu praticamente todas as competições do tipo que disputou. O Goianão foi o 5º dele.\nEx-volante, Daniel Paulista teve a primeira experiência como treinador em 2015 pelo Sport. Desde o início da trajetória à beira do gramado, o técnico participou de seis competições estaduais. Ele venceu cinco. A única exceção foi o Paulistão.\nEm 2022, como técnico do Guarani, o treinador chegou à fase final, mas foi eliminado nas quartas de final nos pênaltis para o Corinthians. Nos outros Estaduais, sempre ele conseguiu levantar o troféu de campeão.\nA primeira conquista estadual foi na temporada de 2017. Daniel Paulista comandou o Sport em sete das dez partidas da equipe na fase de classificação. Ele atuava na comissão permanente e terminou a temporada de 2016 como interino. Na virada de ano, foi efetivado ao cargo de treinador principal.